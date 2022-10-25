Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12  тысяч «квадратов» | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 23:52 Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 12 тысяч «квадратов» МЧС: огонь на складе в Петербурге распространился на площади в 12 тысяч квадратных метров Пресс-служба МЧС

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Охвативший склад в Колпинском районе Санкт-Петербурга пожар увеличился. Пламя распространилось на площади в 12 тысяч квадратных метров. Об этом говорится в уточненном сообщении городского главка МЧС.

«В здании склада размером 100 на 240 метров, высотой 12 метров, происходит горение строительных материалов на площади 12 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении. Пожару присвоили третий ранг сложности.

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К тушению пламени привлекли пожарный поезд, а также 45 единиц техники и 160 160 человек личного состава МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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В ведомстве подчеркнули, что данных о пострадавших на данный момент не поступало.