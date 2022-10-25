Появились кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 23:46 Появились кадры тушения крупного пожара на складе в Петербурге МЧС поделилось кадрами работы пожарных на горящем складе в Петербурге

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Петербургские пожарные продолжают тушить огонь, охвативший склад в Колпинском районе города. По последним данным, пламя распространилось на площади в 6000 квадратных метров. Такие данные привел городской главк МЧС. Ведомство опубликовало видео с места проведения работ.

На опубликованных кадрах видно, что над складским помещением поднимается густые клубы дыма. Изнутри огонь охватил практически все стены. Действия пожарных регулирует специальный штаб, который открыли на месте происшествия.

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В пресс-службе МЧС сообщили, что к тушению огня привлекли пожарный поезд, а группировку спасателей увеличили до 110 человек.

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Возгорание началось в помещении склада высотой в 12 метров и площадью 100 на 240 метров. Сведений о пострадавших на данный момент не было. На месте работают 24 единицы техники.