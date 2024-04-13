Важное 13 апреля 2024, 17:48 Появились уточненные данные по пострадавшим после ракетной атаки ВСУ по Луганску Пасечник: при ракетном ударе ВСУ по Луганском пострадали 9 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Луганске из-за ракетного удара, который ВСУ нанесли по городу, пострадали девять человек. Уточненные данные в Telegram-канале привел глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов», — уточнил он.

Реклама

Медики, добавил Пасечник, оказывают раненым необходимую помощь.

Причиненные Луганску ущерб предстоит оценить сотрудникам городской администрации. Власти обещали помочь всем нуждающимся. Пасченик взял ситуацию под личный контроль.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о трех пострадавших в Луганске. Город обстреляли днем 13 апреля. Предположительно, ВСУ использовали для атаки дальнобойные ракеты ракеты Storm Shadow производства Великобритании.