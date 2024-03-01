Происшествия 01 марта 2024, 10:30 Стало известно состояние едва не загоревшейся в машине российской спортсменки РИА «Новости»: Богрунова находится в тяжелом состоянии из-за ожога РИА «Новости»

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Глава Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова находится в тяжелом состоянии в московской реанимации из-за ожога. Об этом РИА «Новости» рассказали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Telegram-канал Shot ранее сообщил, что Богрунова ехала в автомобиле и попыталась прикурить. Порыв ветра перебросил огонь ей на волосы, из-за чего спортсменка получила сильные ожоги рук, шеи и лица.

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«Состояние тяжелое. Богрунова находится в ожоговой реанимации», — отметили в медицинском учреждении.

Богрунова является мастером спорта по жиму штанги лежа и по бодибилдингу. Она занимается популяризацией бодибилдинга и тренерской деятельностью в России.

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