Происшествия 01 марта 2024, 09:41 Чемпионка по бодибилдингу чуть не сгорела в своей машине в Москве Shot: глава Федерации бодибилдинга Ольга Богрунова получила ожоги в машине РИА «Новости»

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В Москве госпитализировали бывшую чемпионку России и президента Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольгу Богрунову. Она получила серьезные ожоги в собственной машине, сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина решила закурить, когда ехала по Строгино. Из-за порыва ветра искры попали на длинные волосы, они загорелись. Богрунова получила ожоги шеи, лица и рук. Ее увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

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Ольга Богрунова известна как мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лежа. В последние годы она занималась тренерством.

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