Происшествия 28 февраля 2024, 07:54 Волейболист за час до 18-летия умер в ДТП с лосем на Урале Подросток умер в ДТП с лосем на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда ГИБДД Свердловской области / «ВКонтакте»

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В Свердловской области автомобиль с игроками волейбольной команды «Титан» сбил лося. Умер 17-летний спортсмен, сообщил сайт E1.ru.

Авария произошла 26 февраля в 23:10 на 37-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда. Водитель Lada Kalinа сбил выбежавшего на дорогу лося. Машина упала в кювет и перевернулась. Один пассажир умер, еще один и водитель выжили, но получили травмы. Животное не выжило.

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Погиб волейболист из команды «Титан». Он родился 27 февраля и менее чем через час после ДТП мог отпраздновать совершеннолетие. Спортсмены возвращались с соревнований в Нижнем Тагиле на нескольких машинах.

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов трамвай врезался в легковой автомобиль. В день аварии образовалась пробка, к месту столкновения приехала Госавтоинспекция. По предварительной информации, никто не пострадал.