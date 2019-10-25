Стало известно состояние двоих раненных военных под Читой

«По данным следствия, рядовой Рамиль Шамсутдинов в 18:15 расстрелял военнослужащих войсковой части 54160, из которых два офицера и шесть сослуживцев погибли. Еще двое находятся в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Правоохранители подтвердили, что стрелок задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Минобороны распространило сообщение, согласно которому под Читой погибли восемь военнослужащих и еще двое ранены. Их расстрелял их сослуживец, рядовой, несущий здесь службу по срочному призыву.

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«При смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

По предварительным данным, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва.

На место происшествия уже отправилась комиссия Минобороны,. Ее возглавил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.