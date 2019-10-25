Военная прокуратура начала проверку после стрельбы под Читой

Военная прокуратура начала проверку после того, как солдат расстрелял своих сослуживцев на ремонтно-технической базе под Читой. В результате восемь человек погибли, еще двое получили ранения.

«В Забайкальский край вылетел заместитель военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения с группой наиболее опытных работников аппарата военной прокуратуры РВСН», — процитировал RT заявление Главной военной прокуратуры.

Военнослужащий открыл огонь в пятницу, 25 октября, при смене караула. Это произошло примерно в 18:20 по местному времени (09:20 по Москве). Министерство обороны заявило, что причиной такого поступка мог стать нервный срыв, который произошел у солдата из-за личных обстоятельств, никак не связанных со службой.

Солдата, который открыл огонь по сослуживцам, удалось задержать. Им оказался рядовой Рамиль Шамсутдинов, который проходил службу по призыву. Он стрелял из табельного оружия. Двоих пострадавших госпитализировали, сейчас их жизни ничего не угрожает. Среди погибших оказались два офицера.

Следственный Комитет России по Дровянинскому гарнизону возбудил против задержанного уголовное дело.