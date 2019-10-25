СК назвал имя солдата, расстрелявшего сослуживцев под Читой

«Военным следственным отделом Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым, возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении Следственного комитета.

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Как удалось уже выяснить следствию, Шамсутдинов 24 октября в 18:15 расстрелял своих сослуживцев, военнослужащих войсковой части 54160, из которых два офицера и шесть срочников погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан. С ним работают следователи. Состояние двоих раненых между тем остается тяжелым.

По предварительной оценке, солдат мог открыть огонь по сослуживцам, находясь в состоянии нервного срыва по не связанным с несением службы причинам. Собственную проверку произошедшего начала военная прокуратура.