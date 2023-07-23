Происшествия 23 июля 2023, 14:09 Прокуратура показала, что происходит в подсобках ТЦ «Времена года» Прокуратура Москвы показала, как идет проверка по делу об аварии в ТЦ «Времена года» Телеканал «360»

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Прокуратура Москвы продолжает проверку в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Прокуратура поделилась кадрами оперативной съемки подсобных помещений торгового центра.

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«Прокуроры работают на месте происшествия и координируют работу правоохранительных органов при осмотре места происшествия и расследовании уголовного дела», — отметили в публикации.

В ведомстве также подчеркнули, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц, возбудили из-за смерти четырех женщин. Они погибли в результате прорыва трубы с горячей водой утром 22 июля в торговом центре в гипермаркете «Глобус Гурмэ».