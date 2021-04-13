Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшую «Невскую мануфактуру»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что здание сгоревшей «Невской мануфактуры» необходимо восстановить. Строительство другого здания на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону.

«Новое строительство на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно по закону „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“, возможно только восстановление», — передал ТАСС слова Беглова.

Здание мануфактуры, как сказал Беглов, серьезно пострадало в результате пожара, сейчас устанавливается размер ущерба. Губернатор Санкт-Петербурга уверен, что подобный случай должен привести к усилению ответственности собственника за содержание исторических зданий.

Здание «Невской мануфактуры» загорелось днем 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тысяч «квадратов». Во время ЧП от внезапного выброса пламени погиб один сотрудник МЧС. Еще трех пожарных отвезли в больницу с ожогами 50% тела. На месте пожара было обнаружено еще одно обгоревшее тело.