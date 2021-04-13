Спасатели из центрального аппарата МЧС выехали для тушения пожара на «Невской мануфактуре»

По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева к месту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге выехали сотрудники центрального аппарата ведомства. Тушение продолжается уже почти сутки.

«… оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу по факту пожара на Невской мануфактуре», — сказали в пресс-службе МЧС РФ. Сообщение процитировал ТАСС.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте работают больше 350 человек и 73 единицы техники.

Первые сообщения о пожаре появились 12 апреля в 12:35. Тогда сообщалось, что огонь распространился по четвертому и пятому этажам. Позже пламя расползлось и на другие участки. Общая площадь пожара — 10 тысяч «квадратов».

Известно о гибели одного пожарного. Еще шесть человек пострадали. Они получили ожоги тела. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что «Невскую мануфактуру» необходимо будет восстановить.