Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Ставрополье детей

Двое детей, которые получили травмы в ДТП в Ставрополье, находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Трех пострадавших перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Об этом рассказала директор Российской детской клинической больницы в Москве Елена Петряйкина.

«Дети, приехавшие из Ставрополья, их было пять человек. Трое уже переведены из отделения реанимации. И двое детей, к сожалению, остаются в реанимации», — приводит РИА «Новости» слова врача.

Петряйкина добавила, что у двух девочек повреждены жизненно важные органы. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

На 535-м километре автодороги Астрахань — Ставрополь произошло ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса, который перевозил команду девочек-баскетболисток. Водитель ВАЗ-2109 пошел на обгон и задел КамАЗ. Грузовик начал тормозить и перевернулся на микроавтобус. Жертвами аварии стали пять детей. Семерых пострадавших отвезли на лечение в Москву. СК завел уголовное дело. Подозреваемых арестовали.