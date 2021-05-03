Арестованы подозреваемые по делу о гибели детей в ДТП в Волгоградской области

Ленинский районный суд Ставрополя решил взять под стражу трех предполагаемых виновных в совершении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 30 апреля. В результате погибли пятеро детей.

«В судебном заседании с учетом личностей подозреваемых, а также последствий, причиненных преступлением, прокурором дано заключение о необходимости взять под стражу указанных лиц», — сообщила «360» старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со средствами массовой информации Полина Пушкарная.

Водитель легкого автомобиля марки «ВАЗ 2109» арестован на два месяца до 30 июня. Директор спортивной школы олимпийского резерва N 2 г. Волгограда отправлен под домашний арест.

В результате ДТП на трассе Астрахань-Ставрополь в аварию попала баскетбольная команда девочек. Погибли пять детей, пострадали 18 человек. Три юные спортсменки находятся в крайне тяжелом состоянии, две — в тяжелом, еще три — в состоянии средней тяжести. Предварительно, аварийную ситуацию создал водитель легкового автомобиля. В результате на микроавтобус, в котором находились дети, свалился прицеп большегрузной машины. В регионе 3 мая был объявлен днем траура.