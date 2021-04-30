СК открыл дело после смертельного ДТП с детьми на Ставрополье

Уголовное дело возбудили в Ставропольском крае после ДТП, в котором погибли пять детей.

По предварительным данным, водитель грузовика совершал маневр на дороге, допустил опрокидывание прицепа, которым придавило микроавтобус с детьми. О возбуждении дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщил ТАСС.

На месте трагедии продолжают работать группа из девяти следователей, сотрудники дорожной полиции, МЧС.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел экстренное совещание после случившегося. Было принято решение оказать помощь родственникам пострадавших и погибших в транспортировке на место трагедии.



«Девять пострадавших в ДТП на Ставрополье находятся в больнице, их состояние тяжелое и средней степени тяжести», — привело слова Бочарова РИА «Новости».

На место ДТП выехала рабочая группа с сотрудниками социальных служб, региональных комитетов по физкультуре и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области.

Как сообщалось ранее, автокатастрофа произошла сегодня на 535-м километре федеральной автодороги Р216 Астрахань — Ставрополь. Произошло столкновение ВАЗ-2109, грузовика с прицепом и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprintеr, в котором ехала на республиканские соревнования детская баскетбольная команда. В салоне находились 14 девочек 2006–2008 годов рождения и четверо взрослых.

По предварительным данным инспекции, жертвами стали пять человек: четверо детей и один взрослый. Известно, что управлял микроавтобусом один из родителей. Перевозка не была организована спортивной школой олимпийского резерва №2, где занимались девочки.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области опубликовал список имен погибших. Организована горячая линия для работы с родственниками пострадавших. Телефоны горячей линии: 8 (8442) 23-02-82, 8 (8442) 23-02-73.