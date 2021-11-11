Стало известно о состоянии попавшей в аварию актрисы Сафоновой

Актриса Елена Сафонова, которая накануне попала в аварию на проспекте Мира в Москве, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на медиков.

«Она лежит в отделении „Вторая травма“, температура 36,6, средней тяжести», — рассказали агентству в НИИ имени Склифосовского.

В среду, 10 ноября, звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова попала в серьезное ДТП в столице. Она врезалась в BMW, которая выскочила перед автомобилем Сафоновой. Актриса с травмами попала в больницу. Источник «360» сообщил, что у 65-летней Сафоновой переломы колена, ребер, руки и несколько травм внутренних органов.

Позже стало известно, что аварию могла устроить 21-летняя девушка. На автомобиле BMW, которым она, предположительно, управляла, числится 70 неоплаченных штрафов. Владелец машины рассказал, что не видел ее уже два года — он купил ее в салоне и сразу подарил сыну. Член думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин в разговоре с «360» заявил, что за кучу неоплаченных штрафов нужно сразу забирать права, чтобы человек вообще не мог сесть за руль.