Стало известно о самочувствии эвакуированных с взорвавшегося в Азовском море танкера

Эвакуированные члены экипажа танкер «Генерал Али Асланов», пострадавшего при взрыве в Азовском море, не нуждаются в госпитализации. Продолжаются поиски трех человек, оказавшихся за бортом.

Специалисты обследовали ночью 400 квадратных метров. К спасательной операции привлечено семь морских судов, спланирована работа двух вертолетов «Ми-8» МЧС России из Симферополя и Геленджика. Помимо этого, рассчитана модель траектории движения пропавших членов экипажа.

К поисковым работам присоединились сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Членов экипажа танкера также ищут в береговой черте.

Ранее в Главном управлении во взаимодействии с органами управления РСЧС региона наладили работу Оперативного штаба. Для проведения спасательной операции сформирована группировка РСЧС. От ее имени работают 125 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России — 44 человека и семь единиц техники.

Погодные условия позволяют проводить спасательную операцию в Керченском проливе. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Два танка взорвались на судне «Генерал Ази Асланов» в Керченском проливе 24 октября. Спаслись 10 человек, они находятся в удовлетворительном состоянии. А трое моряков были выброшены за борт.

Танкер вышел пустым из Ростова-на-Дону. Предварительно, на нем взорвались пары нефтепродуктов. Серьезной водотечности нет, в основном пострадал борт. Судно отбуксируют на стоянку в район порта «Кавказ». В Росморречфлоте заявили, что утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера нет, писало агентство Ura.ru.