Происшествия 24 марта 2024, 20:13 Теракт в Crocus City Hall унес жизнь гражданки Белоруссии Гражданка Белоруссии погибла во время теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во время массового расстрела на концерте группы «Пикник» в Crocus City Hall погибла 46-летняя гражданка Белоруссии. Ее имя нашли в списке жертв теракта, сообщили в пресс-службе посольства республики в России.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения. Соболезнуем родным и близким погибшей», — говорится в сообщении.

Реклама

Сотрудники посольства уже связались с родственниками погибшей женщины, чтобы оказать необходимую помощь.

В департаменте труда и соцзащиты населения Москвы объявили о работе центра приема заявлений по выплатам пострадавшим в Crocus City Hall. Он будет работать каждый день с 08:00 до 20:00 на Краснопрудной улице в доме № 13.