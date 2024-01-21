Происшествия 21 января 2024, 16:23 МИД назвал место, откуда ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке МИД: ВСУ обстреляли Донецк 21 января со стороны Авдеевки РИА «Новости»

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Украинские военные в воскресенье, 21 января, атаковали Донецк из подконтрольного населенного пункта Авдеевка. Националисты применили вооружение западных стран, что делает их причастными к военным преступлениям киевского режима, заявила пресс-служба МИД России.

«Стало известно, что Донецк обстреливали из пока еще подконтрольной ВСУ Авдеевки с использованием оружия западных стран. Все это подтверждает их вовлеченность в конфликт и делает причастными к преступлениям режима Владимира Зеленского», — заявили в ведомстве.

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В МИД отметили, что приказом атаковать Донецк Зеленский вновь продемонстрировал ненависть к мирным людям и свою бесчеловечность.

«Россия призывает международные структуры и ответственные правительства выступить с осуждением теракта. Молчание станет стимулировать неонацистов к более кровавым злодеяниям», — добавили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что целесообразность проведения специальной операции более чем очевидна.

«С территории Украины не должны исходить террористические акты и угрозы безопасности», — заключили в МИД.

Глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале уточнил, что по кварталу нанесли удар с Красногоровского и Кураховского направлений снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее в воскресенье под обстрелом ВСУ оказался микрорайон Текстильщик в Донецке. По последней информации, жертвами стали 25 человек и еще свыше 20 пострадали.