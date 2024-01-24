Происшествия 24 января 2024, 16:32 Стало известно, где должен был пройти обмен пленными с ВСУ Минобороны России: обмен пленными должен был пройти на КПП «Колотиловка» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пленных бойцов ВСУ, которые погибли при крушении Ил-76, должны были обменять на контрольно-пропускном пункте «Колотиловка» российско-украинской границы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«По достигнутой ранее договоренности данное мероприятие должно было состояться во второй половине дня», — добавили в ведомстве.

Реклама

КПП «Колотиловка» находится на границе Белгородской и Сумской областей.

Представители Минобороны подчеркнули, что Украина совершила террористический акт, сбив российский Ил-76 с пленными бойцами ВСУ на борту. Самолет следовал по маршруту Чкаловский — Белгород, лайнер поразили с помощью зенитного ракетного комплекса, расположенного в Харьковской области, добавили в ведомстве.

Уничтожение воздушного судна прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал инцидент результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит на Украине. По его словам, ради сохранения власти украинская сторона начнет бомбить собственные города и села.