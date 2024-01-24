Происшествия 24 января 2024, 16:20 Украина ради сохранения власти начнет бомбить свои города и села Медведев: Украина начнет бомбить свои города, чтобы сохранить власть Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина начнет бомбить свои города и села, чтобы сохранить власть. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя крушение Ил-76 под Белгородом.

«Дальше будет только хуже: эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», — подчеркнул политик.

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Для украинских властей здесь нет никаких ограничений, так как на карту поставлено главное — деньги и власть, добавил Медведев.

Он назвал историю с уничтожением российского Ил-76, на борту которого находились пленные бойцы ВСУ, результатом внутриполитической борьбы неонацистских элит на Украине. Погибших летчиков Медведев назвал героями.

По данным сайта kp.ru, стали известны имена погибших украинских военных. Списки опубликовала журналистка Маргарита Симоньян.