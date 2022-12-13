13 декабря 2022, 17:54
«Стало хуже». Херсонцы рассказали британским журналистам о жизни под контролем ВСУ
Sky News: херсонцы стали жить хуже после перехода города под контроль ВСУ
Жители Херсона стали жить хуже после перехода города под контроль ВСУ. Об этом они рассказали британскому каналу Sky News.
«[Стало] хуже — нам помогают, но не всем», — сообщила одна из жительниц, 53-летняя Наталия, отвечая на вопрос, как изменилась жизнь после ухода ВС России.
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Кроме того, британское СМИ рассказало о том, что часть херсонцев решили покинуть город из-за тяжелой ситуации. Сейчас в городе проблемы с электричеством, нет водоснабжения, многие живут только за счет раздаваемой гуманитарной помощи.
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После того как Херсон заняли украинские войска, в Сети появились фото с привязанными к столбам жителями. Так киевский режим отомстил людям за сотрудничество с Россией.
Также в середине ноября источники СМИ сообщили, что украинские боевики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, а еще более 70 увезли в неизвестном направлении. Тела даже не выдали родственникам. Источники уточняли, что их оставили для использования в постановках «военных преступлений России».
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