Спецоперация 17 ноября 2022, 17:44 Украинские боевики расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне Украинские боевики расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне и вывезли еще 74 Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Боевики киевского режима расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России», — заявил источник.

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При этом украинские силовики увезли в неизвестном направлении еще 74 человека. Собеседник агентства отметил, что националисты начали запугивать выехавших за пределы региона граждан. Боевики залезают в оставленные людьми дома и квартиры и портят имущество. Во время беспорядков они делают снимки и записывают происходящее на видео, чтобы отправить родственникам, которые расположились на левом берегу Днепра, подчеркнул источник.

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В Херсонской администрации уже сообщали о случаях расправ боевиками над местными жителями. Агентство Associated Press ранее обнародовало снимки, которые были сделаны в Херсоне. На фото изображены мужчины, привязанные руками к столбам. По данным агентства, их наказали за предполагаемое сотрудничество с российскими властями. После этого киевские власти отобрали аккредитации у работавших в городе журналистов.