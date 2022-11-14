Спецоперация 14 ноября 2022, 10:30 Двух жителей Херсона после прихода ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с ВС России — СМИ Daily Mail: двух херсонцев после прихода ВСУ привязали к столбу за сотрудничество с РФ РИА «Новости»

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Двух жителей Херсона после прихода ВСУ в город привязали к столбу, заподозрив в коллаборационизме. Об этом написало Daily Mail, опубликовав фото Associated Press.

«Многие из тех, кто сотрудничал с русскими, <…> в последние несколько недель покинули город. Но этих двоих мужчин вчера задержали и они ждали своей участи под охраной украинского военного», — написало издание.

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ВС России отвели войска за Днепр, чтобы сохранить боеспособность своих подразделений и жизни военных. Украина 11 ноября объявила о взятии Херсона под свой контроль. Между тем около 70% Херсонской области по-прежнему находится под контролем России. По данным Associated Press, в Херсонской области сейчас нет ни электричества, ни воды, ни мобильной связи, продукты и лекарства в дефиците.

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