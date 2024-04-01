Важное 01 апреля 2024, 20:32 Пьяного диспетчера назвали виновным в смертельном ДТП под Ярославлем Губернатор Евраев: ДТП с поездом и автобусом случилось из-за пьяного диспетчера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения», — написал глава региона.

Реклама

Диспетчер поднял шлагбаум и подавал разрешительные сигналы, допустив выезд на переезд автобуса, пояснил губернатор.

ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус с пассажирами выехал на переезд и остановился. По словам очевидцев, он заглох. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

По уточненным данным, в аварии погибли семь человек. Машинист поезда — среди пострадавших.