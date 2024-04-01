Происшествия 01 апреля 2024, 18:44 Спасатели уточнили число жертв ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем МЧС: в аварии в Ярославской области погибли семь человек РИА «Новости»

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В результате ДТП в Ярославской области, по уточненным данным, погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Среди пострадавших — машинист поезда. Всего на месте работают 38 спасателей и 17 единиц спецтехники.

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До этого в МЧС сообщили о восьми погибших. ДТП произошло в 14:40 на переезде, оснащенном автобарьерами и шлагбаумами. Там столкнулись поезд и автобус. Состав следовал из Архангельска в Москву, автобус — из Переславля в Бектышево. По словам очевидцев, маршрутка заглохла на переезде.

Представители Северной железной дороги заявили, что причиной аварии стал выезд маршрутки на пути перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения не удалось избежать. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.