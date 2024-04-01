Происшествия 01 апреля 2024, 16:57 Стала известна причина ДТП с восемью погибшими под Ярославлем СЖД: причиной ДТП с 8 жертвами под Ярославлем стал выезд автобуса на пути

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Причиной аварии с восемью погибшими в Ярославской области стал выезд автобуса на пути перед поездом. Об этом информировала пресс-служба Северной железной дороги.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

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Авария произошла в 14:36 на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Поезд следовал из Архангельска в Москву. Автобус внезапно выехал на пути и остановился на переезде. По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, это случилось из-за технической поломки. В итоге поезд и автобус столкнулись, водитель и семь пассажиров автобуса погибли. На Северной железной дороге создали комиссию по расследованию ЧП.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Специалисты выясняют обстоятельства ДТП, проверяют соблюдение прав пассажиров «исполнение законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта».

В результате ДТП задержались четыре поезда.