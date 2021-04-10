Стали известны подробности о российской туристке, которую СМИ назвали погибшей в ДТП в Турции

Россиянка, скончавшаяся, как пишут СМИ, в Турции в результате аварии, в которую попал туристический автобус, проживала в Абакане. Она приехала на отдых вместе с мужем. Об этом «360» сообщили родственники погибшей.

Брат погибшей рассказал, что не знает, в какой точно город она поехала отдыхать. Но предположил, что в Анталью, так как видел в Instagram у сестры фотографию по прилете в аэропорт.

Женщина часто путешествовала с мужем. По словам ее брата, они уже были и Турции, и в Таиланде. У них есть дети, два сына — один несовершеннолетний, а старшему 19 лет.

Погибшая работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

Автобус с 32 российскими туристами попал в ДТП в субботу утром. Авария произошла на участке трассы Конья — Аксарай. Пострадали 26 человек, одна россиянка скончалась. Предположительно, водитель автобуса не справился с управлением на обледенелой дороге. В генконсульстве РФ ранее сообщили, что пострадавших доставили в больницы в городах Сельчук и Конья. Им была оказана экстренная медицинская помощь. Турецкий телеканал ранее показал видео с места ДТП.