Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции. 26 пострадали

В результате ДТП с автобусом в Турции погиб один российский турист, еще 26 пострадали. Об этом сообщило генконсульство РФ в Анталье.

Авария произошла в субботу утром на трассе Конья — Аксарай. Автобус перевозил группу из 32 российских туристов, которые направлялись в Каппадокию. По сообщению дипмиссии, россияне отдыхали в Анталье по линии туроператора «Пегас Туристик».

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением из-за плохих погодных условий. В генконсульстве сообщили, что турецкие власти подтвердили смерть одной из туристок.

Пострадавших доставили в больницы в населенных пунктах Сельчук и Конья. Им оказывают экстренную медицинскую помощь. Посольство в Анталье находится в контакте с местными властями.

«Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. <…> Приносим соболезнования родным и близким погибшей, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

В феврале туристический автобус с россиянами попал в аварию в Египте. ДТП произошло на трассе Шарм-эш-Шейх — Каир. В автобусе находились шесть граждан РФ, никто из серьезно не пострадал.