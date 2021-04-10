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    10 апреля 2021, 15:38

    СМИ показали видео с места ДТП с россиянами в Турции

    Александр Блинов

    Турецкий телеканал A Haber показал видео с кадрами, снятыми на месте аварии с автобусом, перевозившим группу туристов из России. В результате ДТП скончалась одна женщина, еще 26 пострадавших были госпитализированы.

    Авария произошла утром в субботу на участке трассы Конья — Аксарай. Автобус перевозил группу из 32 российских туристов. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.

    В сюжете новостей в эфире A Haber сообщили, что на другом участке той же трассы перевернулся еще один автобус с туристами. Пострадали 13 человек, сведений о россиянах среди них не поступало.

    В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что находятся в контакте с местными властями. В дипмиссии принесли соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

    Россияне отдыхали в Анталье по линии туроператора «Пегас Туристик». Они направлялись на автобусе в Каппадокию. Пострадавших доставили в больницы ближайших населенных пунктов Конья и Сельчук.