СМИ показали видео с места ДТП с россиянами в Турции

Турецкий телеканал A Haber показал видео с кадрами, снятыми на месте аварии с автобусом, перевозившим группу туристов из России. В результате ДТП скончалась одна женщина, еще 26 пострадавших были госпитализированы.

Авария произошла утром в субботу на участке трассы Конья — Аксарай. Автобус перевозил группу из 32 российских туристов. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге.

В сюжете новостей в эфире A Haber сообщили, что на другом участке той же трассы перевернулся еще один автобус с туристами. Пострадали 13 человек, сведений о россиянах среди них не поступало.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что находятся в контакте с местными властями. В дипмиссии принесли соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

Россияне отдыхали в Анталье по линии туроператора «Пегас Туристик». Они направлялись на автобусе в Каппадокию. Пострадавших доставили в больницы ближайших населенных пунктов Конья и Сельчук.