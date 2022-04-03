Стала известна причина пожара в ЦКБ РАН в Москве

Возгорание электрического чайника стало предварительной причиной пожара Центральной клинической больнице РАН в столице. Об этом РИА «Новости» сообщили представители экстренных служб.

О пожаре на пятом этаже больницы стало известно днем 3 апреля. На место возгорания прибыли несколько бригад пожарных и скорой помощи. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг сложности.

Первое сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб в 14:12 по московскому времени, а в 14:46 спасатели ликвидировали угрозу.

Сотрудники МЧС эвакуировали из больничного корпуса 12 пациентов, в том числе трех лежачих больных. Собеседник «360» в экстренных службах столицы сообщил, что сейчас ситуация в клинике нормализуется.