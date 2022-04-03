Спасатели эвакуировали 10 человек из горящего корпуса ЦКБ РАН

Прибывшие к горящему корпусу ЦКБ РАН на Литовском бульваре Москвы эвакуировали из помещения 10 человек, в том числе трех лежачих больных. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, обстановка в больнице нормализуется. Ранг пожара № 2 отменили. Огонь распространился на площади в 25 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали.

Пожар в корпусе Центральной клинической больницы РАН произошел на пятом этаже. В помещении сильное задымление. На место прибыли несколько нарядов пожарных и бригад скорой помощи.

Сообщение о возгорании подтвердили в столичном главке МЧС, уточнив, что подразделения выехали на место. Данные о пострадавших пока не поступали.