МЧС уточнило число эвакуированных из горящего корпуса ЦКБ РАН

Пожар в корпусе Центральной клинической больницы РАН потушили. Пламя распространилось на площади 25 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в помещении больницы на Литовском бульваре поступило в 14:12. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из помещения 12 человек. В 14:46 огонь ликвидировали на площади 25 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступило. По данным источника «360», среди спасенных из горящего помещения были лежачие больные. Пожар произошел в помещении на пятом этаже.