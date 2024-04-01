Происшествия 01 апреля 2024, 19:43 Стала известна причина обвала горной породы в шахте на Урале Шахта «Северопесчанская»: причиной обвала стал несанкционированный подрыв

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Пятеро рабочих находились в шахте «Северопесчанская» в Свердловской области в момент обрушения горной породы. Причиной обвала стал несанкционированный подрыв, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу шахты.

«При заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества», — уточнили там.

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Трех горняков подняли на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России. Их передали врачам. Поиски четвертого рабочего продолжаются.

На шахте «Северопесчанская» на отметке 338 метров прогремел взрыв. В это время под землей были четыре человека. Два рабочих уже находятся в больнице, двое — в скорой помощи. Состояние пациентов — легкой и средней тяжести. Специалисты выяснят проводили ли на предприятии инструктаж по технике безопасности.

Ранее обрушение произошло в шахте «Пионер» в Амурской области. Заблокированными оказались 13 рабочих. Директора рудника обвинили в нарушении требований безопасности при осуществлении работ и арестовали до 19 мая.