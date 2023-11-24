Эксклюзив 24 ноября 2023, 11:12 Сын директора Балаковской АЭС сбил двух девушек на юге Москвы — источник Источник «360»: сбивший двух девушек Lexus принадлежит директору Балаковской АЭС РИА «Новости»

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Водитель Lexus сбил двух девушек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юге Москвы. Автомобиль оформлен на директора Балаковской АЭС Валерия Бессонова, но за рулем, предположительно, находился его сын, сообщил источник «360».

По его информации, транспортное средство уже было участником ДТП 10 ноября прошлого года. Кроме того, владельцу авто выписали 26 штрафов на общую сумму 20 тысяч рублей, но все они были оплачены. В основном они касались превышения скорости и нарушения правил разметки.

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Сын директора Балаковской АЭС от комментариев отказался.

Авария произошла с утра в пятницу на Большой Тульской улице в районе дома 11. Пострадавших пешеходов госпитализировали, подтвердили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее подростка сбили на автобусной остановке на северы Москвы. Предварительно, пострадала 13-летняя девочка. Информации о состоянии здоровья сбитого ребенка нет.