Эксклюзив 24 ноября 2023, 08:57 Двух девушек сбили на юге Москвы Источник «360»: двух девушек сбили в Даниловском районе Москвы РИА «Новости»

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Водитель иномарки Lexus сбил двух девушек в Даниловском районе Москвы и сам заявил об этом в полицию. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, мужчина наехал на двух девушек по адресу: Большая Тульская улица, 11. Водитель отметил, что на вид пострадавшим пешеходам приблизительно 18 и 16 лет.

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Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

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