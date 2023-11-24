24 ноября 2023, 08:32
Подростка сбили на автобусной остановке на северы Москвы
Источник «360»: девочку 13-ти лет сбили на остановке в Хорошевском районе Москвы
На севере Москвы недалеко от парка Березовая роща иномарка сбила ребенка в районе автобусной остановки. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, пострадала девочка приблизительно 13-ти лет. Информации о тяжести травм сбитого ребенка пока не поступало.
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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.
Ранее мужчина сбил двух девочек в Махачкале. Предварительно, авария произошла 23 ноября около 21:00 по московскому времени на проспекте Гамидова. Уроженец Махачкалы на Hyundai сбил двух девочек девяти и 10 лет, которые переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП одна из девочек получила тяжелые телесные повреждения и умерла на месте происшествия
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