Прыжок с «тарзанки» для женщины в Караганде стал смертельным

Гостья отеля «Созвездие» в Караганде (Казахстан) совершила прыжок с «тарзанки» на аттракционе, установленном на крыше гостиницы. 33-летняя женщина прыгнула с высоты 25 метров и ударилась о бетонную конструкцию. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили МИА «Казинформ» в управлении здравоохранения Карагандинской области, женщину экстренно прооперировали. «Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась», — сообщили агентству. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. В конце июня кисти правой руки лишился 14-летний подросток, прыгнувший с «тарзанки» в подмосковной деревне Кушки. Эксперты считают «тарзанку» одним из самых опасных детских развлечений. В некоторых регионах спасатели сами срезают самодельные приспособления около водоемов, где дно не проверено и может спровоцировать травмы.