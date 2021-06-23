Подросток остался без кисти правой руки во время прыжка с тарзанки в деревне Кушки в Подмосковье. Он зацепился за петлю веревки, в результате ему оторвало часть руки.

Пострадавшему мальчику 14 лет. Его доставили в больницу имени Филатова, сообщил источник ТАСС.

Обстоятельства ЧП выясняют правоохранители. Ведется доследственная проверка. Уточняется, кто был с мальчиком во время купания 22 июня.

По мнению экспертов, тарзанки входят в антирейтинг самых опасных развлечений для детей. Компанию им составляют батуты и электросамокаты. В некоторых регионах спасатели срезают самодельные тарзанки для прыжков в воду. Экстремальные конструкции часто устанавливают там, где дно водоемов не проверено и может представлять опасность.