Электросамокаты и тарзанки стали причинами самых частых детских травм в Петербурге

Электросамокаты, батуты и тарзанки представляют наибольшую опасность для детей в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала заведующая отделением городского Центра амбулаторной хирургии и травматологии больницы Марии Магдалины Елена Стародубцева, сообщила газета «Петербургский дневник».

Сейчас в Центр амбулаторной травматологии при Детской городской больнице № 2 Марии Магдалины по большой части попадают юные петербуржцы, пострадавшие в результате падения или наезда на них электросамокатов. Также обращаются дети, свалившиеся с тарзанок или получившие компрессионные переломы позвоночника на батутах. Также часто в помощи нуждаются дети с укусами животных и те, кто просто прыгал на скакалке.

«Мы работаем параллельно и как приемное отделение по детской травме, и как травмпункт в круглосуточном режиме», — рассказала Стародубцева.

Все время дежурят несколько травматологов, в их распоряжении — диагностическое оборудование. Также открыты операционные и перевязочные, пять дней в неделю принимают хирурги.

«Сюда везут всю „острую“ травму со всех районов, приезжают и сами дети с родителями», — отметила заведующая отделением.

Иногда врачи принимают в сутки от 40-60 до 110 человек. Из травм на первом месте идут переломы конечностей, часто сочетанные, а также компрессионные переломы. По степени риска наиболее травмоопасными считаются батуты, гироскутеры и электросамокаты. В результате поездок на электросамокатах дети получают ушибы, переломы верхних и нижних конечностей, пальцев, сотрясения мозга, открытые и закрытые черепно-мозговые травмы.