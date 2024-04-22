Происшествия 22 апреля 2024, 17:56 Стал известен еще один подозреваемый по делу об убийстве на парковке в Москве СК установил еще одного подозреваемого по делу об убийстве на парковке в Москве РИА «Новости»

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Следствие установило еще одного подозреваемого по делу об убийстве из-за спора о парковке в Москве, он находится в розыске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заседание суда.

«Установили еще одного подозреваемого, он находится в розыске», — сказала в суде следователь.

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Резонансное убийство произошло в Москве 17 апреля. Обвиняемые Шахин Аббасов припарковался на автомобиле прямо около подъезда многоэтажного дома, что не понравилось молодому парню. Он высказал свои претензии, но получил удар ножом в живот и скончался в больнице.

Во время суда Аббасов заявлял, что не хотел совершать убийство. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Отец обвиняемого пытался лично договориться с родственниками погибшего, чтобы «замять дело». Эту информация во время заседания в Замоскворецком суде Москвы озвучила следователь.