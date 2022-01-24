Стая собак напала на ребенка на Камчатке

Стая собак напала на ребенка в городе Вилючинск на Камчатке. Правоохранительные органы начали проверку, сообщили в пресс-центрах ведомств РИА «Новости».

По информации Следственного комитета, животные напали на восьмилетнего мальчика днем 23 января около улицы Крашенинникова в микрорайоне Рыбачий. Сильных травм ребенок не получил, только синяк на ноге, поскольку прибежавший на помощь очевидец отогнал стаю.

Животные, по всей видимости, были бездомными, но у одной собаки на ухе был чип, отметил отец пострадавшего. В прокуратуре заявили, что контролируют работу органов следствия. Также предстоит оценить работу комитетов, ответственных за бесхозных животных.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доработать уже существующие законы для защиты людей от бездомных собак. С таким заданием он выступил в связи с гибелью ребенка. Семилетнюю девочку нашли мертвой 22 января в Читинском районе. Предположительно, ее загрызли собаки по пути домой через частный сектор.