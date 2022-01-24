Бастрыкин поручил доработать законы для защиты россиян от бродячих собак
Глава СК Бастрыкин поручил подготовить идеи по изменению закона об отлове бродячих собак
Действующие законы необходимо доработать, чтобы защитить россиян от нападений бродячих собак. Подготовить предложения по изменению поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель СКР поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства», — сообщила пресс-служба ведомства.
Внести изменения в законы решили, чтобы повысить безопасность жителей страны и исключить возможность новых нападений животных на людей. Сейчас факты нападения бродячих собак расследуются сразу в нескольких регионах.
«В рамках каждого уголовного дела следователями вносятся представления в адрес должностных лиц, а также соответствующим организациям о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.
Тело семилетней девочки нашли 22 января в селе Домна Читинского района. Предположительно, ребенка загрызла стая собак. Правоохранители завели уголовное дело.