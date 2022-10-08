«Это явная провокация». Строитель объяснил, почему Украина ударила именно по центру Крымского моста | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber «Это явная провокация». Строитель объяснил, почему Украина ударила именно по центру Крымского моста Почетный строитель Малов: взрыв произвели в середине Крымского моста, чтобы его обрушить фото Соцсети

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На ремонт Крымского моста после взрыва со стороны ВСУ уйдет три месяца. Об этом «360» рассказал президент Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве, эксперт по дорожному строительству, почетный дорожник, почетный строитель Александр Малов.

«Это явно провокация. <…> Кто-то явно отслеживал, когда пойдет поезд с нефтепродуктами и пустил эту машину. Не дают они нам спокойно жить», — заявил он.

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По словам Малова, взрыв произвели в середине, чтобы не выдержали балки и перекрытия. Потому что нагрузка в середине пролета больше, чем с краев.

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«На ремонт, я думаю, понадобится три месяца, если не повредило опоры. Опоры там, в связи с грунтом, забиты под наклоном — если их повредило, то это удлинит сроки ремонта. Но про полгода речи не идет», — рассказал почетный строитель.

Движение по Крымскому мосту остановили утром 8 октября из-за загоревшихся топливных цистерн. Предположительной причиной пожара назвали подрыв грузового автомобиля. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для расследования ЧП.

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