Происшествия 24 февраля 2024, 01:30 Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Тульской и Курской областями Минобороны РФ: над Курской и Тульской областями ПВО сбили два беспилотника ВСУ Pxhere

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Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ: один над Курской областью, другой — над Тульской. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram-канале.

«24 февраля около 00:15 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.

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До этого в Минобороны сообщили, что ПВО уничтожила дрон Украины в небе над Белгородской областью. Происшествие случилось примерно в 21:30.

В 23:22 губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале о ракетной опасности в регионе. Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.