Происшествия

23 февраля 2024, 23:54

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

МО: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью

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Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны украинских боевиков пресекли около 21:30 по московскому времени.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в ведомстве.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе объявили режим ракетной опасности. Население предупредили о запуске системы оповещения. Людей призвали спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами.

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ПВО

Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России

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