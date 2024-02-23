23 февраля 2024, 23:25
Ракетную опасность объявили в Курской области
Губернатор Старовойт заявил о ракетной опасности в Курской области
В Курской области объявили режим ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», — написал он.
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Губернатор призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Находящихся на улице граждан он попросил зайти в ближайшее здание или подземный переход.
Ранее ВСУ атаковали село Козинка Грайворонского городского округа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинские боевики сбросили взрывчатку рядом с продуктовым магазином.
В результате случившегося никто не пострадал, на место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. В самом магазине выбило стекла и повредилась кровля. Помимо этого, повреждения получила стоящая рядом легковая машина.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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