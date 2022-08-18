Средства ПВО сбили беспилотник над аэропортом Бельбек в Севастополе

Над аэродромом Бельбек в Севастополе системы противовоздушной обороны сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава Севастополя подчеркнул, что данные предварительные. Повреждений и пострадавших нет.

«Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», — написал Развожаев.

Система ПВО сработала и в Керчи. В отделении от Крымского моста, по версии СМИ, тоже уничтожили беспилотник. Движение по переправе через Керченский пролив осуществляется в штатном режиме. Угроза населению и самому мосту отсутствует.