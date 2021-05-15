Школьникам, пострадавшим от нападения в казанской гимназии, разрешат закончить учебный год досрочно

Школьникам казанской гимназии №175, где на этой неделе произошла стрельба, предложили несколько вариантов завершения учебного года. Об этом сообщила мэрия столицы Татарстана в своем Telegram-канале.

Ученики девятых и 11-х классов в преддверии государственных экзаменов вернутся к очному обучению на базе школы №174. Остальных школьников могут перевести на дистанционное обучение.

Если родители ребенка считают, что учебный процесс в этом году можно завершить досрочно, то такую возможность им предоставят. Для этого нужно написать заявление. Итоговые оценки школьнику выставят по текущим показателям.

Заместитель начальника управления образования Казани Альберт Ахметов в беседе с журналистами подчеркнул, что для выпускных классов пострадавшей от нападения гимназии подготовили отдельный блок.

«Дети будут заниматься в отдельных классах со своими учителями. Здесь же будет работать психологическая служба МЧС», — привело слова Ахметова ИА «Татар-информ».

Чиновник подчеркнул, что до окончания учебы осталось не так много времени. 22 мая выпускные классы отпразднуют последний звонок.

Учеников начальной школы, чьи родители будут настаивать на продолжении очного обучения, объединят в один класс.

«На данный момент опрашиваем родителей об их желании — продолжить обучение в очном формате или в дистанционном», — подчеркнул Ахметов.

Стрельбу в школе №175 устроил 19-летний бывший выпускник Ильназ Галявиев. Он принес в учебное заведение гладкоствольное ружье и начал методично расстреливать всех, кто находился в здании. Жертвами стали семеро детей и двое взрослых. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека. После того, как у него кончились патроны, Галявиев сдался полиции. Следователи завели уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Суд отправил обвиняемого под стражу до 11 июля.