Происшествия 28 июня 2023, 11:28 Спонсировавшее ВСУ подпольное казино нашли в Бердянске ТАСС: в Бердянске нашли подпольное казино, прибыль от которого направляли в ВСУ Соцсети

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В Бердянске обнаружили подпольное казино, прибыль от которого направляли в ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Владельцы заведения работали через подставных лиц. В прошлом году помещение сдали под склад, однако представители правоохранительных органов нашли там игорные автоматы. Казино закрыли, проводится дополнительная проверка.

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В мае суд в Санкт-Петербурге вынес обвинительный приговор двум местным жителям, которые почти год организовывали нелегальные азартные игры во Фрунзенском районе. Казино оборудовали в двух нежилых помещениях на Будапештской и Прилукской улицах. Обвиняемые получили условные сроки — полтора и три года соответственно, при этом одному из них назначили испытательный срок в два года, второму — в три с половиной.

А в ХМАО под суд за организацию азартных игр пойдут три человека. Сеть игровых клубов работала в пяти городах, общий доход ее владельцев приблизился к 300 миллионам рублей.